Erdoğan'a hakaret eden Leyla Birlik hakkında karar verildi
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, "Cumhurbaşkanına Erdoğan’a hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.03 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Birlik'in "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden cezayı ertelemedi.