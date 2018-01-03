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Erdoğan'a hakaret eden Leyla Birlik hakkında karar verildi

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, "Cumhurbaşkanına Erdoğan’a hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
Erdoğan'a hakaret eden Leyla Birlik hakkında karar verildi

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Birlik'in "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden cezayı ertelemedi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Leyla Birlik
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