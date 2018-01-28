HDP'li Kürkçü yine şaşırtmadı... Türkiye'yi şikayet etti
Zeytin Dalı Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li Ertuğrul Kürkçü, AKPM'de Birleşik Sol Grup adına yaptığı konuşmada Türkiye'ye yönelik haksız ithamlarda bulundu.28 Ocak 2018 Pazar 01:38
DEV-GENÇ’in eski elebaşısı, 45 yıl önce Kızıldere'de bir samanlıkta saklanarak idamdan kurtulan ve o günden beri lakabı "samanlık solcusu" kalan Kürkçü, devletin bütünlüğüne yönelik suçları nedeniyle HDP'liler yargı önüne çıkarılırken bu kez Fransa'ya kaçmıştı.
KAÇTIĞI AVRUPA'DA DA TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR
Avrupa'da Türkiye'ye karşı bölücü ve saldırgan politialarını sürdüren Kürkçü, Suriye'nin Afrin kentinde terör odaklarına yönelik TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirdi, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne adeta şikayet etti.