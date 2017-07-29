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HDP’li Konca tahliye edildi

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
HDP’li Konca tahliye edildi

Diyarbakır’da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli Cihat Türkan adlı teröristin, Batman’daki cenazesine katıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklanmıştı. Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Konca, ’silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ’terör örgütü propagandası’ suçlamalarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konca, daha önce Diyarbakır’daki KCK soruşturması çerçevesinde 5 yıl hapis yattığı için tahliye edildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  1. PKK
  2. Diyarbakır
  3. KCK
  4. Siirt
  5. Batman
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı
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