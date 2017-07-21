Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'li ismin vekilliği düşüyor

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

21 Temmuz 2017 Cuma 17:35
HDP'li ismin vekilliği düşüyor

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AK Partili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.

Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.

Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:35
  1. faysal sarıyıldız
  2. hdp
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alışveriş yaparken kendinden geçen sevimli bebek
    1. Alışveriş yaparken kendinden geçen..
    2. Adıyaman Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde..
    3. Çarpıcı itiraf geldi: O paralarla..
    4. Siyonist işgalci Kudüs'ü adeta askeri..
    5. Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin..
    6. Katar terör yasalarında değişikliğe..
    7. Paslı testere nasıl yenilenir?
    8. Görenleri şaşkına çevirdi! Oltaya..
    9. Türkiye'den terör devleti İsrail'e..
    10. HDP'li ismin vekilliği düşüyor
    11. Eşinden şiddet gören kadının intikamı..
    12. Mescid-i Aksa'ya giremeyen binler Cuma..
    13. Oda terörü
    14. Dünyanın en derin havuzuna tüpsüz daldı
    15. Türkmenistan'daki FETÖ'cülere ceza yağdı
    16. 'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
    17. Çin'deki gaz patlaması kamerada
    18. Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden..
    19. Burhan Kuzu’dan Kılıçdaroğlu’nun..
    20. Büyükada'daki toplantıda 4 kişiye..
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
    Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye artık seyirci kalmayacak
    Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...
    Kürt İslam Cephesi: Afrin düşerse...