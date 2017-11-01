HDP'li Hüda Kaya'dan güldüren açıklama

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti hedef aldı.

AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından sataşmalara cevap vermek için tekrar kürsüye çıkan Kaya, kendisini savunduğu sözlerle milletvekillerini de şaşırttı.

ŞAKA GİBİ SÖZLER: HDP’LİLER VATANSEVER

AK Parti hükümetini "bölücü" olarak nitelendiren Hüda Kaya, HDP'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu sözlerine ekledi.

Genel seçimlerden önce meydanlarda yapılan konuşmaları hatırlatan HDP'li Hüda Kaya, vatanseverliklerinin sorgulanamayacağını söyledi.

HDP'li Hüda Kaya kendisinin ve partisinin vatansever olduğuna inanıyor