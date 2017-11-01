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HDP'li Hüda Kaya'dan güldüren açıklama

HDP'li Hüda Kaya mecliste yaptığı konuşmada HDP'lilerin ‘vatansever’ olduğunu söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:00
HDP'li Hüda Kaya'dan güldüren açıklama

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti hedef aldı.

AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından sataşmalara cevap vermek için tekrar kürsüye çıkan Kaya, kendisini savunduğu sözlerle milletvekillerini de şaşırttı.

ŞAKA GİBİ SÖZLER: HDP’LİLER VATANSEVER

AK Parti hükümetini "bölücü" olarak nitelendiren Hüda Kaya, HDP'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu sözlerine ekledi.

Genel seçimlerden önce meydanlarda yapılan konuşmaları hatırlatan HDP'li Hüda Kaya, vatanseverliklerinin sorgulanamayacağını söyledi.

HDP'li Hüda Kaya kendisinin ve partisinin vatansever olduğuna inanıyor

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:00
  1. Hüda Kaya
  2. HDP
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Dünyada kelime olarak vatan hainliği satılmışlık kelimelerine en iyi örnek en iyi açıklaması sizsiniz sizin vatan kelimesini ağzınıza almaya hakkınız yok Çünkü bu ülkeye bu vatana ait değilsiniz Bu ülkenin düşmanları için kullanılmaya işbirlikçiliğine en uygun vatan hainlerisiniz bilmiş olun
  • Abdullah.Abdullah.1 sa önce
    ''Vatan'' olarak tek PKKyı sayıyorsalar, ozaman doğru demiş.
  • fikofiko1 sa önce
    madem siyasi uzantısı neden kapatılmıyor? fetö parti kursa göz mü yumulacak yani? parti olunca terörist de olsa normal mi
Bugünkü Akit

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