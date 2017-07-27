Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın vekilliği düşürüldü

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürüldü.

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın vekilliği düşürüldü

HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine ilişkin oylama yapıldı. Açık yapılan oylamada 324 milletvekili Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullandı. Salt çoğunluk olan 276'nın aşılmasıyla iki ismin vekilliği düşmüş oldu. 20 milletvekili ise Sarıyıldız ve Öztürk'ün vekil olarak kalması için oy kullandı.

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Meclis çalışmalarına 5 birleşim katılmadığı gerekçesiyle milletvekiliğinin düşürülmesi için Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. Hezer'in milletvekilliği 324 kabul oyuyla düşürüldü.

HDP milletvekilleri hayır oyu verirken, CHP bu oylamaya katılmadı. 

FAYSAL SARIYILDIZ'IN DA MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da milletvekilliği Genel Kurul'daki oylama sonucunda düşürüldü. Bu karar ile HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düşmüş oldu. 

HDP'LİLERDEN PROTESTO

Kararı HDP milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

YÜKSEKDAĞ VE AYDOĞAN'IN DA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce, HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ ile, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın da milletvekilliği düşürülmüştü.

CANLI BOMBANIN TAZİYESİNE GİTMİŞTİ

Hezer, Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını gerçekleştiren PKK'lı terörist Abdulbaki Sömer'in taziyesine katılmıştı. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:55
  1. tuğba hezer
  2. hdp
  3. Hezer
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler
    1. PKK'da ölen ABD'liyi şehit ilan ettiler
    2. Hizbullah mülteci kampını bastı!
    3. ABD ordusu intihar etmeye başladı...
    4. Emine Erdoğan: Sezaryen oranını..
    5. Şehri ele geçirir geçilmez başladılar...
    6. Hindistan'a cihat ilan edildi
    7. DEAŞ keskin nişancıları kente dağıttı
    8. HDP'li Hezer ve Sarıyıldız'ın..
    9. Savcıdan FETÖ davasında Bülent Arınç..
    10. CHP’nin kadrolu figüran FETÖ'cüsüne şok!
    11. Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
    12. 'Önümüzde diz çöküp özür dilemeliler'
    13. Paramız yok! Tam 112 milyar dolar...
    14. Güneş'ten Fatih Terim açıklaması
    15. Karamollaoğlu'ndan Müslüman liderlere...
    16. Mescid-i Aksa şehitleri toprağa verildi
    17. Bu tuzağa dikkat! Böyle ikna ediyorlar
    18. Apple bu cihazları desteklemeyi bıraktı
    19. Davanın böylesi... Eşine yaklaşma..
    20. Antalya için korkutan tsunami uyarısı
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    İlker Başbuğ'dan flaş açıklama!
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
    İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!