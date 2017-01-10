HDP'li Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

HDP'li Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:32
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Adana'da 2014'te "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aleyhinde dava açılan ve milletvekili seçilince yargılanması durdurulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine yargılanmasına devam edildi. 

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını almak istedi. SEGBİS ile bağlantı kurulan cezaevi görevlisi, mahkeme heyetine, Yüksekdağ'ın duruşma gününün kendisine geç tebliğ edildiği ve savunma için hazır durumda olmadığını kendilerine ilettiğini belirtti. Görevli, sanığın duruşmaya katılmayacağını aktardı.

 
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