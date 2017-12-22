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HDP'li Ermeni vekilin büyük ihaneti! Savcılığa çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Garo Paylan'ın attığı iftira sonrası savcılık soruşturma başlattı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:03
HDP'li Ermeni vekilin büyük ihaneti! Savcılığa çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekili Garo Paylan'ın attığı iftira "Türkiye merkezli bir yapı, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan muhalif akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere suikast hazırlanıyor" iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıkan yapılan açıklamada "HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 20 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu basın açıklaması ile ilgili olarak başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, milletvekili Paylan tanık olarak dinlenilmek üzere davet edilmiştir" denildi.

HDP'Lİ VEKİL NE DEMİŞTİ?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 20 Aralık'ta TBMM'deki basın toplantısında elindeki önemli bir istihbaratı AK Parti hükümetiyle paylaştığını açıklamıştı. Paylan'ın 'birkaç kaynaktan teyit' ettiğini söylediği bu istihbarata göre, 'Türkiye merkezli bir yapı', Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan muhalif 'akademisyen, gazeteci ve siyasetçilere' suikast girişiminde bulunma hazırlığındaydı. Paylan isim vermezken suikast girişiminin hedefindeki bazı isimlerin bulundukları ülkelerde resmi korumaya alındığını da söylemişti. Paylan, bu yapının 'Ogün Samast gibi' üç suikastçıyı bu tip cinayetler için görevlendirdiğini de ileri sürüyordu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:03
  1. Garo Paylan
  2. HDP
  • kalelikaleli2 sa önce
    bu asala kalıntısı pkk destekçilerinin bizim yüce meclisimize girmeleri kanımıza dokunuyor
  • abdullahabdullah23 sa önce
    Yahu bu pislikler ülke muhtaç mı ? ermeni vekilde nedir ? Bu kadar polyanna olmaya gerçekten ihtiyaç var mı bu ülkede ? Kaç tane ermeni var ki ? Ülkemiz bir şemsiye gibi tüm milletleri bir çatı altında zaten bakmakta. çıkıp gözümüze soka soka bir ermeni vekil olması çok irrite edici bir mevzu.
  • cccihadddcccihaddd1 gün önce
    Ogum samast i kimin kullandığını dahi göremeyen,görüp te göremeyen bu kuklalar milletvekili oluyor. Bunlar kim için ne için kime hizmet ettikleri ayan beyan ortada vekil yapılıyor ermeni vekil ol ama hain olma bre deyyus
  • MüslümanımMüslümanım1 gün önce
    Turkiyede hain 'çok fazlarahmetli dedemin bir sozü vardı ermeniden dost Ayıdan post olmaz diye o kadar doğru söylemiski .
  • Bekir gökçeBekir gökçe1 gün önce
    Ya asala teroristinin türkiye büyük milletmeclisinde ne işi var türkiyeye ne paydası var bu vatan haininin ermenis tanda türk vekil varmı turkiyedekaç ermeni vatandaş var biz niye herkese yaranmaya çlışıyoruz hangi devlette o devleti yıkmaya çalışan teroristlere parti kurdururlar ama bizde var hdp çok demokratız ya askerimize polisimize kurşunsıkanların 15 temmuzda turkiyeye tankla uçakla helikopterle saldıranların bile partisi var hangisi demeyin meralin partisini feto kurdurmadımı gerçekten türkiyede siyaset çok kirletildi
  • VatandasVatandas1 gün önce
    Arkadas sunu devlet hala vatandaşa anlatmadı PKK asalanın devamı ermeni terör örgütüdür. Bunların başı imralıdakicehennem odunu Kürtçe bilmiyor. Nası oluyosa...
  • ajan ajan 1 gün önce
    Vekilliğiiptaledilsinhain abdajanıen ağır ceza virilsin
  • MEHMETMEHMET1 gün önce
    AYIDAN POST HAINLERDEN TURKE ASLA VE ASLA DOST OLMAYI KESINLIKLE BEKLEMEYIN.GOZLERIMIZ HEP HAINLERIN USTLERINDE OLMALI.DEVLETIMIZIN YANINDA MILLETIMIZIN EMRINDE OLMALIYIZ.ALLAH BIZIMLE BERABERDIR.BU HAINLERDEN ZERRE KADAR KORKUMUZ YOKTUR.SELAM VE DUA ILE.
  • 15 temmuz15 temmuz1 gün önce
    Kanı bozukh.in
  • Çoşkun 1453Çoşkun 14531 gün önce
    Niye o meclis babanın tapulu malımı
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