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HDP'li Encü'nün milletvekilliği düştü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düştü. Encü'nün milletvekilliğinin düşürülmesi ile TBMM'deki milletvekili sandalye sayısı da değişti.

06 Şubat 2018 Salı 17:29
HDP'li Encü'nün milletvekilliği düştü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düştü. Son olarak HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliği Meclis Genel Kurulu'ndak oylama sonucunda düşürülmüştü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLENLER

Daha önce HDP'li vekiller Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime 
Konca ve Leyla Zana'nın milletvekillikleri düşürülmüştü. İstifa eden CHP İstanbul Şafak Pavey'in milletvekilliği de düşürülerek sona erdirilmişti.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI

Encü'nün milletvekilliğinin düşürülmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

İşte yeni dağılım:

AK Parti: 316

CHP: 131

HDP: 52

MHP: 36

İYİ Parti: 5

Bağımsız: 1

FERHAT ENCÜ KİMDİR?

Ferhat Encü, 1985 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Gülyazı köyünde tamamladı. 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:29
  1. HDP
  2. milletvekili

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