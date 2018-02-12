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HDP'li Buldan ve Önder'e şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:40
HDP'li Buldan ve Önder'e şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde bölücü terör örgütü liderininin posterinin açılması, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin söylemler nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "11/02/2018 günü Ankara'da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Suçu ve Suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 11:40
  1. hdp

YORUM YAZ

  • satılmışlarsatılmışlar1 sa önce
    biz TÜRKİEYherkese hoşgörü iyilik ÖZGÜRLÜKtanıyarak artık mkeni bekamızı tehdit eder hale geldik ;katalanlar sadece bağımsızlık oylaması yaptı diye darmadağı edildi ki onlarda silahlı mğcadele yok istek var ;ama bu Hdp ne üç be çapulcu it sürsünün elind eoyuncak olmuş ,athtaların kaybetmek istemeyen açıkca gaflet ve delalet içinde bir ırkçı parti ,sabırlar zorlanmadan bu oparti kapatılmalıetrbieysiz hain ve cüretkar sözlerine göz yumulmamalıdır!
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Gec bile kaldiniz bu terörust!ere birde maas veriyorsunuz
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