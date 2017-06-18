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HDP'li belediye Ramazan günü Kur'an Kursu yıktı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin HDP'li Belediyesi, çok sayıda çocuğun eğitim gördüğü Kuran Kursunu yıktı. Bir yıldan beridir aktif olarak faaliyet gösteren Kuran Kursunun duvarlarının Ramazan günü balyozlarla yıkılması, HDP'li belediyenin provokasyonu olarak yorumlandı. Bölge halkının da tepkisini çeken olay hakkında bir açıklama yapan Çınar Müftülüğü, yıkıma tepki gösterdi.

18 Haziran 2017 Pazar 09:56
HDP'li belediye Ramazan günü Kur'an Kursu yıktı!

Çınar'ın HDP'li (DBP) Belediyesi, skandal bir karara imza atarak Kuran Kursunu yıktı. Diyarbakır'ın Çınar İlçe Müftülüğünce bir yıldan beridir Kuran-ı Kerim eğitimi verilen kursun oldu bittiye getirilerek yıkılıp kadın yas evine çevrilmesine tepki gösteren Çınar Müftülüğü, konu hakkında bir açıklama yayınladı.

MİMARİ PROJEDE OLMASINA RAĞMEN KURAN KURSU YIKILDI

Yapımı geçen yıl tamamlanan üç katlı inşaatın üst katında cami, orta katında yas evi, alt katının da Kuran Kursu olarak projelendirildiğini ve bunda mutabık kalındığını belirten Çınar Müftülüğü yıkıma tepki gösterdi.

Çınar Müftülüğünün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çınar Belediyesinin yer tahsisi ve taziye yerinin teşrifatı dışında, bir kuruşluk herhangi bir yardım ve destekleri olmamıştır. Projede belirtilen ve Kur'an kursu olarak bilinen bölümün bir akşam oldu bitti ye getirilerek bayanlar için taziye yerine dönüştürüldüğü ve belediye tabelasının asıldığını duyduğumuzda, ilçe Müftülüğü olarak gerekli girişimlerde bulunuldu.

Mimari projede olmamasına rağmen Kur'an kursu yeri taziye yerine dönüştürüldü. Erkekler için yapılan taziye yerinin bir bölümüne duvar örülmek sureti ile bayanlara tahsis edilmek istenmiş ve maalesef Çınar Belediyesi tarafından gönderilen elemanlar tarafından yaptığımız duvarlar yıkılmış ve tamamen iyi niyetlerle yapmış olduğumuz bu girişimimiz engellenmiştir."

ÖNCE KURAN KURSU VAR DEDİLER, SONRA ÇARK ETTİLER

Mimari projede yer almasına rağmen tüm girişimlere rağmen Kuran Kursu için resmi izin vermeyen ve bir anda kursu yıkarak büyük tepki toplayan HDP'li Çınar Belediyesi'nin web sitesi de sergilenen düşmanca tutumu ortaya serdi.

 

 

Belediyenin web sitesinde seneler önce yayınlanan bir haberde, projede Kuran Kursunun da yer aldığı belirtilirken, bugün aksinin iddia edilerek çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğü kursun yıkılması, tepkileri HDP'li belediyenin üzerine çekti.

M.Emin Üçer / Star

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 09:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alp Alp 5 sa önce
    Küffar menşeli bir örgüt, partiden size cami açmasını mı bekliyorsunuz.
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