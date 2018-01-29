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HDP'li Baydemir'e büyük şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin Harekatı için işgal ifadesini kullanan HDP'li Osman Baydemir hakkında soruşturma başlattı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:11
HDP'li Baydemir'e büyük şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı kahramanca operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) "işgalci" diyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in 28.01.2018 tarihinde basına yaptığı ve Twitter üzerinden yayınlanan açıklamasında Afrin'de PKK/PYD terör örgütlerine karşı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini işgalci olarak belirten, yine operasyonları destekleyenleri aşağılayan, NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağıran, halkı sokağa çağıran beyanları nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve devlete karşı savaşa tahrik suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:11
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