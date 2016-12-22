HDP'li başkanlar tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Balıkesir il Başkanı Cafer Sarıtepe, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat ve Ayvalık ilçe Başkanı Ömer Varil tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP il eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP ilçe eş başkanı Telli Işık, Bandırma HDP İlçe eş başkanı Nesibe Yöyler ve Burhaniye HDP İlçe Başkanı Zeynel Altan ise serbest bırakıldı.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:22
Bu haber 1.499 kez okundu
600
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
İLGİLİ HABERLER
CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık harekat hakkında Genel Kurulu bilgilendirdikten…
'Bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve…
CHP ilçe teşkilatına kayyım atandı
CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan, CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına…
CHP'den alçak El Bab yorumu: Cinayettir!
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, El Bab operasyonuyla ilgili, "Bölge…
Başkanlık sisteminin nasıl işleyeceğini Başbakan Yıldırım açıkladı
Yeni anayasa sürecine ilişkin olarak atılan adımları açıklayan Başbakan Binali…
'Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade, tarafıma ait değildir'
Milli Savunma Bakanı Işık, "Bugün bir Rus ajansında çıkan ifade,…