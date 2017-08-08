Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'li başkana hapis cezası!

HDP Kahramanmaraş İl Başkanı Eren'e, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

08 Ağustos 2017 Salı 10:20
HDP'li başkana hapis cezası!

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan HDP İl Başkanı Mehmet Eren'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren ve avukatları katıldı.

Savunmasında, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduğunu kabul eden Eren, terör örgütü propagandası suçunu ise reddetti.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanık Eren'in paylaşımlarında terör örgütleri PKK/KCK ve MLKP'nin fotoğraf ve videolarına yer verdiğini, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiğini, övücü ve teşvik edici şekilde paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eren, verilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:20
  1. hapis
  2. mehmet eren
  3. HDP
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    1. "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    2. ABD gördüğü yerde vuracak!
    3. Cep telefonlarına TRT zammı geldi
    4. FETÖ'nün o kadroları halen aktif..
    5. LYS tercih sonuçları bugün..
    6. Pentagon'dan İHA düzenlemesi!
    7. Erzurum'da halk seferber oldu... 3 gün..
    8. Almanya’dan ‘Tek tip kıyafet’..
    9. ODA TV'nin Sinop'taki tetikçisinden..
    10. Kenya sandık başında!
    11. HDP'li başkana hapis cezası!
    12. Galatasaray'da sürpriz Selçuk kararı!
    13. Samsun’da otomobil fiyatına kurbanlık..
    14. Fenerbahçe'den Madrid seferi! Golcü..
    15. 16 yıl sonra tespit edildi!
    16. Binlerce öğrenci bekliyor... ÖSYM..
    17. Kocaeli'de polisin silahından çıkan..
    18. Gaziantepspor'un yeni başkanı belli..
    19. Darbeci FETÖ'cülerin yeni hedefi..
    20. Almanya'da büyük rezalet! Çöp..
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu