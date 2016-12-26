HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.