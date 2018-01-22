HDP'li Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı

HDPTunceli Milletvekili Alican Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen inceleme çerçevesinde, güvenlik birimleri, Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarını araştırmaya başladı. İncelemenin ardından bir suç unsuru tespit edilmesi halinde hazırlanacak dosya, gerekli yasal işlemin yapılması için Önlü'nün milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.