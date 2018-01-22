HDP'li Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.22 Ocak 2018 Pazartesi 11:50
HDPTunceli Milletvekili Alican Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen inceleme çerçevesinde, güvenlik birimleri, Önlü'nün sosyal medyadaki paylaşımlarını araştırmaya başladı. İncelemenin ardından bir suç unsuru tespit edilmesi halinde hazırlanacak dosya, gerekli yasal işlemin yapılması için Önlü'nün milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.