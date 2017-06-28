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HDP'li Ahmet Türk şaşırtmadı! O da katılıyor

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet yürüyüşüne Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde katılacaklarını söyledi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 21:14
HDP'li Ahmet Türk şaşırtmadı! O da katılıyor

Mardin eski Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşe katılacağını söyledi. Yürüyüşe, HDP’nin vekilliği düşürülen eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kaldığı Kandıra Cezaevinin bulunduğu Kandıra’dan katılacaklarını söyleyen Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim" dedi.

DESTEKLENMELİDİR!

Ahmet Türk, "Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 21:14
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