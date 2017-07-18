HDP'li 2 milletvekili hakkında yakalama kararı
HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ile Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı alındı.18 Temmuz 2017 Salı 20:14
Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Başaran ve Becerikli hakkında Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın, Başaran ve Becerikli'nin "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle alındığı öğrenildi.