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HDP'den tarihi itiraf!

Tutuklu bulunan HDP'li Ayhan Bilgen, Kobani olaylarıyla ilgili olarak "bu bir iç savaş provasıydı" itirafında bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:34
HDP'den tarihi itiraf!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 Ocak günü tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma' suçundan 11 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

6- 8 EKİM OLAYLARI İÇ SAVAŞ PROVASIYDI

Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, hakim karşısına çıktı. Bilgen, kendi çağrılarıyla gerçekleştirilen 6- 8 Ekim Kobani olayları ile ilgili de itirafta bulundu.

Bilgen "6- 8 Ekim'de bu ülkede bir iç savaş denemesi yapılmıştır. Bu çatışmalarda kimin ne kadar rolü olduğu araştırılmalıdır." dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan açıklamanın ardından 6-8 Ekim 2014'te 36 ilde meydana gelen sokak olaylarında ikisi polis 45 kişinin yaşamını yitirmişti.

HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklindeki mesaja yer verilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:34
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