Operasyon başlar başlamaz HDP'den skandal tweet!
TSK'nın Afrin'e operasyon başlatmasının ardından HDP'den atılan tweette "Savaşa hayır" etiketiyle "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" denildi.20 Ocak 2018 Cumartesi 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.
HDP PKK'LILARA AĞLIYOR
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır." tweeti atıldı.
Daha fazla yorum göster
Rabia Zafer 26 dk önce Teröristler, Ne Zamandan Beri, Kardeşiniz Oldu? sükrü yarali28 dk önce ne kardesi ya onlar amerikanin köpekligini yapan imansiz topluluklardirimansiz olmasalardi ne ermenilerle bir olup ülkeme saldirirlardi ne abd ye köpeklik yaparlardi tasmali köpek pkk ypg her ne boksalar çapanoğlu 30 dk önce .... kobanı icin ayni seyi yaptiniz...Bu sefer kimse yemez ... sukru36 dk önce Hast.lan hast.Biz burada kürt kardeşlerimizle birlikte ordumuzun muzaffer olması için dua ediyoruz şu anda. Çüüşşs37 dk önce Afetindeki lavuk niye kardeşim olsun ulan yavşak Türkün kardeşi Türk ve müslümandır fırsatçı ermeni dölleri değil Dalman37 dk önce Evet hdp senin gibi kürt ve türklere düşmanız.varmi bir diyeceğin.hain ateistler. Osmanlı kadını 39 dk önce "Afrin 'e operasyon temizliktir,Temizlik te imandandır " Mustafa 41 dk önce Kürt düşmanı pkknın ta kendisidir, hdpde kuyruklarıdır. ahmet45 dk önce şerefsizler madem kardeştik 30 yıldır öldürdüğünüz canlarımızın hesabını kim verecek. eliniz güçlüyken kardeş değildik, şimdi ne değişti? Mehmet BÜYÜKÇAKIR49 dk önce kardeş katli vacip deriz ....