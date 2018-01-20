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Operasyon başlar başlamaz HDP'den skandal tweet!

TSK'nın Afrin'e operasyon başlatmasının ardından HDP'den atılan tweette "Savaşa hayır" etiketiyle "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır" denildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:08
Operasyon başlar başlamaz HDP'den skandal tweet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin operasyonu fiili olarak başlamıştır" açıklamasının ardından Türk F-16 uçaklarının Diyarbakır'dan havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO'nun ise Afrin'e girdiği öğrenildi.

HDP PKK'LILARA AĞLIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde savaş uçağı seslerinin duyulduğu saatlerde HDP'nin resmi twitter hesabından "Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır." tweeti atıldı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:08
  1. hdp
  2. afrin operasyonu
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 26 dk önce
    Teröristler, Ne Zamandan Beri, Kardeşiniz Oldu?
  • sükrü yaralisükrü yarali28 dk önce
    ne kardesi ya onlar amerikanin köpekligini yapan imansiz topluluklardirimansiz olmasalardi ne ermenilerle bir olup ülkeme saldirirlardi ne abd ye köpeklik yaparlardi tasmali köpek pkk ypg her ne boksalar
  • çapanoğlu çapanoğlu 30 dk önce
    .... kobanı icin ayni seyi yaptiniz...Bu sefer kimse yemez ...
  • sukrusukru36 dk önce
    Hast.lan hast.Biz burada kürt kardeşlerimizle birlikte ordumuzun muzaffer olması için dua ediyoruz şu anda.
  • ÇüüşşsÇüüşşs37 dk önce
    Afetindeki lavuk niye kardeşim olsun ulan yavşak Türkün kardeşi Türk ve müslümandır fırsatçı ermeni dölleri değil
  • DalmanDalman37 dk önce
    Evet hdp senin gibi kürt ve türklere düşmanız.varmi bir diyeceğin.hain ateistler.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 39 dk önce
    "Afrin 'e operasyon temizliktir,Temizlik te imandandır "
  • Mustafa Mustafa 41 dk önce
    Kürt düşmanı pkknın ta kendisidir, hdpde kuyruklarıdır.
  • ahmetahmet45 dk önce
    şerefsizler madem kardeştik 30 yıldır öldürdüğünüz canlarımızın hesabını kim verecek. eliniz güçlüyken kardeş değildik, şimdi ne değişti?
  • Mehmet BÜYÜKÇAKIRMehmet BÜYÜKÇAKIR49 dk önce
    kardeş katli vacip deriz ....
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