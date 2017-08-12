HDP’den Şehit Eren ile ilgili alçak açıklama!

yeniakit.com.tr. HABER MERKEZİ - Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP kalleşler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili bir açıklama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, "15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz" dedi.

PKK’yı bırakın lanet okumayı kınama mesajı bile yayımlayamayan terörün uzantısı HDP’nin bu ‘açıklaması’ sosyal medyada da büyük tepki topladı.

PKK’yı ‘masum’ gibi göstermeye çalışan eşelebaşına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları şu ifadeleri kullandı:

“O çocuk belediyenin kapatmadığı bir kuyuya düşerek hayatını kaybetmedi, PKK tarafından katledildi. "sorumluluğu olanları kınıyoruz" ne demek? HDP ve yancı tayfası her zamanki gibi çıkıp PKK'yı kınamaz bunu biliyoruz ama en azından milletin zekasıyla alay etmeyin!”

“PKK'ya sırtını dayayanların açıklaması. İnandınız mı?”

“Şaşırtmadı. Şaşıran veya farklı bir açıklama bekleyen var ise uyansın o rüyadan.

HDP=PKK

Bu ülkedeki hümanist anlayış bu sığlıkta, ölüm için ırk ayrımı yapacak kadar.”

“Her zamanki gibi PKK hariç herkesi eleştirdikleri bir açıklama daha”

“Ben de kınıyorum ama Apo’nun g….ü yalamaktan vazgeçmiyorum Kandil’den alırım emirlerimi. Vatan millet bilmem çünkü hiç olamadı, Türkiye’nin de anasını iteriz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şeklinde bir açıklamadır. Her zamanki gibi şerefsizliklerini yapmışlardır.”

Bu insanlık düşmanı leş oluşumdan iyiden iyiye tiksindirmiş olan açıklama.

HDP siyasi parti değil bir zararlı cemiyettir.

Sorumluluğu olanları kınıyorsanız; bunda sizin de sorumluluğunuz var. Ne desem. Eğer delikanlı gibi çıkıp açıklama yapmayacaksanız; hiç yapmasanız daha iyi. Sizin o çocuğun adını dahi ağzınıza almanız şerefsizliktir, aymazlıktır.

Kaynak: yeniakit.com.tr