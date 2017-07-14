HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı

CHP'nin skandal kararının ardından HDP de 15 Temmuz kararını açıkladı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz etkinliklerine katılmayacaklarını açıkladı.

15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde yarın düzenlenecek Genel Kurul'da eş sözcüler konuşma yapacak. Akşam Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz etkinliğine ise HDP ve CHP katılmayacak.