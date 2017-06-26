Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında başlıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'da katıldığı bayramlaşma programında Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne önümüzdeki günlerde somut olarak destek vereceklerini söyledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:15
HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında başlıyoruz

HDPEş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay,  gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YAKIN ZAMANDA SOMUT OLARAK DESTEK VERECEĞİZ, PLANLARIMIZ VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı  yürüyüşü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi. HDP olarak demokrasi planlarının olduğunu anlatan Kemalbay, bu plan üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle, bugüne kadar bizim sürdürdüğümüz mücadele arasında bir paralellik görüyoruz. Yürüyüşü somut olarak desteklediğimizi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu konuda görüşmeler yapıyoruz, olgunlaştığımızda sizlerle paylaşacağız. Biz bu yürüyüşün yanındayız. Bu yürüşüyün bütün adaletsizlikler için olması gerektiği düşünüyoruz.

"AYRI BİR PLANIMIZ DA VAR"

Biz, kendi demokrasi planımızı da yakın bir zamanda açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ama adalet yürüyüşünü desteklemek konusunda ise nasıl olacağı şekillenmediği için sizinle paylaşamıyoruz. Ama kendi, ayrıca kendi programımız da olacaktır. Yani ikisi birbirinden ayrı olacak."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:15
  1. Yürüyüş
  2. Kılıçdaroğlu
  3. destek
  4. HDP
  5. Eş Genel Başkan
  6. Serpil Kemalbay
  7. İç Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...