HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında başlıyoruz

HDPEş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YAKIN ZAMANDA SOMUT OLARAK DESTEK VERECEĞİZ, PLANLARIMIZ VAR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi. HDP olarak demokrasi planlarının olduğunu anlatan Kemalbay, bu plan üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle, bugüne kadar bizim sürdürdüğümüz mücadele arasında bir paralellik görüyoruz. Yürüyüşü somut olarak desteklediğimizi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu konuda görüşmeler yapıyoruz, olgunlaştığımızda sizlerle paylaşacağız. Biz bu yürüyüşün yanındayız. Bu yürüşüyün bütün adaletsizlikler için olması gerektiği düşünüyoruz.

"AYRI BİR PLANIMIZ DA VAR"

Biz, kendi demokrasi planımızı da yakın bir zamanda açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ama adalet yürüyüşünü desteklemek konusunda ise nasıl olacağı şekillenmediği için sizinle paylaşamıyoruz. Ama kendi, ayrıca kendi programımız da olacaktır. Yani ikisi birbirinden ayrı olacak."