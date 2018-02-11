HDP'den 'ihanet' mesajı!

HDP Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı kongreden görüntüler ve HDP'lilerin yaptığı konuşmalar paylaşılıyor.

HDP'nin resmi twitter hesabından paylaşılan konuşmalardan biri, Serpil Kemalbay'ın yaptığı konuşma.

"AFRİN'DE DİRENİŞ VAR"

HDP'li Kemalbay, 11 şehidin yasını tuttuğumuz bugün, "Afrin'de direniş var, halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz." diyerek hainliklerini bir kez daha kanıtladı.

Kemalbay şunları söyledi: "Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz. Çünkü Afrin halkı kendi evini, kendi yaşamını koruyor."