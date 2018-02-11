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HDP'den 'ihanet' mesajı!

Serpil Kemalbay HDP kongresinde Türk askerinin Afrin'de halklara karşı savaştığını ve kaybedeceğini söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 13:27
HDP'den 'ihanet' mesajı!

HDP Olağan Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı kongreden görüntüler ve HDP'lilerin yaptığı konuşmalar paylaşılıyor.

HDP'nin resmi twitter hesabından paylaşılan konuşmalardan biri, Serpil Kemalbay'ın yaptığı konuşma.

"AFRİN'DE DİRENİŞ VAR"

HDP'li Kemalbay, 11 şehidin yasını tuttuğumuz bugün, "Afrin'de direniş var, halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz." diyerek hainliklerini bir kez daha kanıtladı.

Kemalbay şunları söyledi: "Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz. Çünkü Afrin halkı kendi evini, kendi yaşamını koruyor."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 13:27
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