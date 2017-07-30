HDP'den Haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı

HDP parti sözcüsü Osman Baydemir yaptığı açıklamada hızını alamayıp saçmaladı, ve kendi yaptıkları şeyi Cumhurbaşkanı'na mal ederek "Ey Erdoğan, çık Demirtaş'tan özür dile. Gör bak bu kötü gidişat bir hayra evrilebilir, bir çıkış yolu bulunabilir. Yanlışta, kinde, savaşta ısrar etme." ifadelerini kullandı.



HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ekin Ceren Parkı'nda 6 günden bu yana devam eden ve halk tarafından desteklenmeyen sözde ''Vicdan ve Adalet Nöbeti''nin günlük basın toplantısında konuştu.



"Siz OHAL'i ilan edeceksiniz, KHK'larla insanların ekmeğine el koyacaksınız, barış ve müzakere masasını yıkacaksınız, ölümle, çatışmayla, kanla yeni bir iktidar devrişeceksiniz, barışın en büyük aktörlerinden birisi olan Sayın Öcalan üzerine tecrid uygulacaksınız, savaşın faturasını HDP'ye çıkarmaya kalkacaksınız. Biz buna itiraz etmeye devam edeceğiz."



ERDOĞAN'A ''DEMİRTAŞ'TAN ÖZÜR DİLE'' ÇAĞRISI



Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah bir şekilde çağrıda bulunan Baydemir, sözlerine şöyle devam etti:



''Faşizmi Erdoğan ve hükümeti icat etmedi ve onunla başlamadı. Faşizme karşı direniş ve mücadele de bizimle başlamadı. Faşizm ve faşizme karşı duruş, direniş kavramları insanlık tarihi kadar köklüdür. Faşizm, kadercilikle aşılamaz, mücüdeleyle aşılır. İşte onun için durmayacağız, faşizmi durduracağız. Mutlaka kazanacağız. Faşizm mutlaka yenilecek. Ey Erdoğan, çık Demirtaş'tan özür dile. Gör bak bu kötü gidişat bir hayra evrilebilir, bir çıkış yolu bulunabilir. Yanlışta, kinde, savaşta ısrar etme. Çünkü bunun kazanını olmayacak.''