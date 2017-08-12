HDP'den 'Eren Bülbül' açıklaması!
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Maçka'da PKK saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayımladı.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:46
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Trabzon'un Maçka İlçesi'nde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül için başsağlığı mesajı yayımladı.
PKK'NIN KALLEŞ SALDIRISINA "ÇATIŞMALI ORTAM" KILIFI
HDP'li Kemalbay, "15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez. Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanları kınıyoruz" dedi.
PKK DİYEMEDİ
HDP'den gelen başsağlığı mesajında terör örgütü PKK'nın adının geçmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.