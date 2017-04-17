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HDP'den Erdoğan'a komik ittifak çağrısı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ittifak yapma çağrısında bulundu.

HDP'den Erdoğan'a komik ittifak çağrısı!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:54

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, referandum sonuçlarını katıldığı bir programda değerlendirdi. Referandumda bıçak sırtı sonuçlarda farkı Kürt seçmenlerin 'evet' tercihinin yaptığını söyleyen Altan Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a HDP ve Kürtlerle yeniden ittifak yapması çağrısında bulundu.

"Tayyip Bey'in Kürtlere olan vefa borcunu ödemesi lazım" diyen Altan Tan şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP oyları 1 Kasım'a göre yüzde 62 iken, ancak yüzde 51 çıktı. AK Parti-MHP ittifakı çökmüştür. Sayın Erdoğan'ı yine Kürtler kurtardı.Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması ve Kürtlere olan bu vefa borcunu ödemesi lazım."

 
EtiketlerRecep Tayyip ErdoğanAltan Tanhdp
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