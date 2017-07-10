HDP''den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde konuşmuş, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru üzerine de "Söylediğiniz kişi bir teröristtir" ifadesini kullanmıştı.



HDP Sözcüsü Osman Baydemir bugün, bu ifadeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Baydemir manevi tazminat davası açacaklarını da ve bu konuyu AİHM'e taşıyacaklarını da belirtti.