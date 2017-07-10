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HDP''den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP Eş Genel Başkanı hakkında söylediği sözler için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
HDP''den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde konuşmuş, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soru üzerine de "Söylediğiniz kişi bir teröristtir" ifadesini kullanmıştı.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir bugün, bu ifadeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Baydemir manevi tazminat davası açacaklarını da ve bu konuyu AİHM'e taşıyacaklarını da belirtti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:12
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Osman Baydemir
  3. HDP
  4. Selahattin Demirtaş
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