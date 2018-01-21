HDP’den 'Afrin' provokasyonu!

YENİAKİT.COM.TR / HABER MERKEZİ - Türkiye milletin demir yumruğunu güneyden Türkiye’yi kuşatmaya çalışan Afrin’deki YPG’li teröristlere indirmek için ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Hainlerin inleri birer birer yok edilirken içerde ise HDP harekete geçti.

HDP'DEN YENİ PROVOKASYON ÇAĞRISI!

6-8 Ekim 2014’deki Kobani provokasyonuyla 50 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan HDP’den yeni bir provokasyon çağrısı daha geldi.

TERÖR YANDAŞLARINI SOKAĞA ÇAĞIRDILAR!

Terör örgütü PKK’nın arka bahçesi olan HDP, Afrin’de Kürtlere yönelik bir harekat yürütüldüğü propagandasına başladı. HDP Genel Merkezi tarafından atılan mesajda terör yandaşlarının Afrin operasyonuna karşı sokağa dökülmesi isteniyor.

İşte o ihanet mesajı;

''Efrin işgal girişimine karşı ve halkların birlikte yaşam iradesini savunmak amacıyla yerellerimizdeki savaş karşıklarıyla birlikte Pazar ve Pazartesi günleri tüm gücümüzle kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler yapılmalı, hükümetin ve destek veren partilerin savaşçı politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlemelidir. Bu işgal girişimi sürdükçe asla durmayacağız. Kobane’yi savunduğumuz gibi Efrin’i de savunacağız. Efrin’e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır. Efrin’e saldırı Amed’e Kerkük’e, Mahabat’a saldırıdır. Bu duruma asla sessiz kalınmamalıdır. Halklarımızı sokağa sesini yükseltmeye ve demokratik tepkisini vermeye çağırıyoruz.''

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