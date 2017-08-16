HDP’den Abdullah Gül'e çağrı!

HDP'nin başlattığı 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' dördüncü ayağı olan İzmir'de devam ediyor. Baydemir, burada yaptığı konuşmada "Abdullah Gül dün AKP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı ve demokrasi değerlerine dönmesi çağrısında bulundu. AKP'ye destek veren yurttaşlardan tutun siyasetçilere kadar bundan sonra susmayın. Aksi halde öyle bir noktaya gelecek ki harekete geçtiğinizde geç kalacaksınız. Biz daha fazla gecikmemek için bu adalet nöbetindeyiz" dedi.

T24'ün aktardığına göre AK Parti'nin insanlık değerlerini yakıp yıktığını iddia eden Baydemir, yapılanların AK Parti'nin iflasının bir göstergesi olduğunu savundu. Adaletsizlik ve vicdansızlıklara karşı nöbette olduklarını yineleyen Baydemir, 23 gündür adalet ve vicdan talebiyle nöbette olduklarını hatırlattı.

Baydemir, şöyle konuştu:

“Hükümetin borazanı haline gelen medya hedef gösteriyor, pazarda satış yapan teyze alınıyor. Darbenin kilit noktası olan cemaati kim sızdırdı. OHAL getirenler, 4 Kasım’da vekillerimizi cezaevine koyanlar, KHK ile insanları rızkından edenler, bunlar yan yana gelindiğinde darbenin siyasi ayağının kim olduğunu gösteriyor. Adalet nöbetinin bir diğer görevi de darbeyi ortaya çıkarmaktır.

'YAPTIĞIMIZ HER ŞEYDEN SORUMLU OLURUZ'

“Bırakın OHAL’i, Kürt coğrafyasını sıkıyönetimle yönetiyor. Batı’da da muhalefeti susturuyor. Gerçekten faşizmin şu andaki zulmüne ortak olmak istemiyorsanız, sizin de sesinizi yükseltmeniz gerekir. Sayın Gül AKP’nin kuruluş amacına geri dönmesi gerektiği tespitini yaptı. Çok doğru bir tespittir. Ama beklenti içinde olmak yanlıştır. Çünkü AKP’nin kendini, ülkeyi nasıl yönetmek istediği ortadadır. Yapma imkanına sahip olduğumuz ve yaptığımız her şeyden sorumlu oluruz.

'GECİKMEMEK İÇİN NÖBETTEYİZ'

AK Parti’ye destek veren yurttaşlardan siyasetçilere kadar susmama çağrısı yapan Baydemir, “Aksi halde öyle bir noktaya gelecek ki harekete geçtiğinizde geç kalacaksınız. Biz daha fazla gecikmemek için bu adalet nöbetindeyiz” dedi.