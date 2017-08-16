HDP’den Abdullah Gül'e çağrı!
HDP Sözcüsü Osman Baydemir, AK Parti'nin 16. yıl dönümünde partiye 'kuruluş dönemindeki değer ve politikaların yeniden rehber edilmesi' tavsiyesi veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Sesinizi yükseltin" dedi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:36
HDP'nin başlattığı 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' dördüncü ayağı olan İzmir'de devam ediyor. Baydemir, burada yaptığı konuşmada "Abdullah Gül dün AKP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı ve demokrasi değerlerine dönmesi çağrısında bulundu. AKP'ye destek veren yurttaşlardan tutun siyasetçilere kadar bundan sonra susmayın. Aksi halde öyle bir noktaya gelecek ki harekete geçtiğinizde geç kalacaksınız. Biz daha fazla gecikmemek için bu adalet nöbetindeyiz" dedi.
T24'ün aktardığına göre AK Parti'nin insanlık değerlerini yakıp yıktığını iddia eden Baydemir, yapılanların AK Parti'nin iflasının bir göstergesi olduğunu savundu. Adaletsizlik ve vicdansızlıklara karşı nöbette olduklarını yineleyen Baydemir, 23 gündür adalet ve vicdan talebiyle nöbette olduklarını hatırlattı.
Baydemir, şöyle konuştu:
“Hükümetin borazanı haline gelen medya hedef gösteriyor, pazarda satış yapan teyze alınıyor. Darbenin kilit noktası olan cemaati kim sızdırdı. OHAL getirenler, 4 Kasım’da vekillerimizi cezaevine koyanlar, KHK ile insanları rızkından edenler, bunlar yan yana gelindiğinde darbenin siyasi ayağının kim olduğunu gösteriyor. Adalet nöbetinin bir diğer görevi de darbeyi ortaya çıkarmaktır.
'YAPTIĞIMIZ HER ŞEYDEN SORUMLU OLURUZ'
“Bırakın OHAL’i, Kürt coğrafyasını sıkıyönetimle yönetiyor. Batı’da da muhalefeti susturuyor. Gerçekten faşizmin şu andaki zulmüne ortak olmak istemiyorsanız, sizin de sesinizi yükseltmeniz gerekir. Sayın Gül AKP’nin kuruluş amacına geri dönmesi gerektiği tespitini yaptı. Çok doğru bir tespittir. Ama beklenti içinde olmak yanlıştır. Çünkü AKP’nin kendini, ülkeyi nasıl yönetmek istediği ortadadır. Yapma imkanına sahip olduğumuz ve yaptığımız her şeyden sorumlu oluruz.
'GECİKMEMEK İÇİN NÖBETTEYİZ'
AK Parti’ye destek veren yurttaşlardan siyasetçilere kadar susmama çağrısı yapan Baydemir, “Aksi halde öyle bir noktaya gelecek ki harekete geçtiğinizde geç kalacaksınız. Biz daha fazla gecikmemek için bu adalet nöbetindeyiz” dedi.
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Aysegul30 dk önce Ya bunlar ne yüzle konuşuyor ne adaletinden bahsediyor siz kim adalet kim Allah'ın belalari bi fetode sizsiniz vatan hainleri ht 45 dk önce Kimler kimlerle kıruştırıyor,deniz Baykal da hayırcı bloka başkan ol demiştin Vati Feto46 dk önce Öyle bir hale geldi ki, kendinden yalnızca HDP umutlu... Faik47 dk önce Yasin Börü lerin Eren Bülbül lerin hesabını ödemedenağzınızla kuş tutsanız nöbetiniz bizi bağlamaz faşist ulusalcı bölücü vatan haini terörist ve bebek katilliği üzerlerinize yapışmışçıkmaz. Ahmedi hani52 dk önce Sormazlarmi gerzek herkesi susturuyorsa sen nasıl aniriyorsun.. Dedee56 dk önce Herifler kafaya bombayı yedikçe kime sarılacağını şaştı. Bitik, beynimizin bekmezi aktı, ideolojimiz iflas etti demek bu aslında. Kanuni1 sa önce Ateş bacayı sardı galiba. Duman tüttüğüne göre. Yeni kurulacak partiden de yakındaApaçi duman işaretleri gelir. Rahmetli babam bunlarda geçer derdi ama delerde geçer diye ilave ederdi. Alp 1 sa önce Abdullah Gül HDP ye bunları söyleyebilecek fırsatı verdiği için kendini sorgulamalı. Nerden destek alıyorlar. Osman42kny1 sa önce Yahu rahmetli erbakan hoca ve reis sayesinde bir koltuk bir kariyer sahibi oldun kerameti kendinden bilme kayseride bile sana değer veren insan sayısı parmakla gösterilecek kadar az MURAT1 sa önce niye o zamanlar pkk olarak terör eylemleri gerçekleştirmiyormuydunuz ki.terörü 40 senedir yapmıyorsunuzda bizmi yanlış biliyoruz baydemir.