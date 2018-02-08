HDP'de şok! Gözaltına alındı
Sancaktepe HDP Eş Başkanı M.Z.K’yı gözaltına aldı.08 Şubat 2018 Perşembe 11:02
PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, M.Z.K’nın (40) sosyal medyada PKK’yı övücü video ve genel paylaşımlar yaptığı belirlendi.
M.Z.K, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince dün Sancaktepe’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.Z.K, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YORUM YAZ