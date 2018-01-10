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HDP'de büyük kavga...

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı mesajlar paylaştı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
HDP'de büyük kavga...

Kaplan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek." dedi. Kaplan'ın açıklamasına HDP'den yanıt geldi. HDP'nin açıklamasında, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." dendi.

"SIRRI GİTSİN FİLM ÇEKSİN"

Bir Twitter kullanıcısının HDP'li yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in Türk olmasını hatırlatarak "sırrı abeden yanıt bekliyoruz alanen ırkçılık yapıldı" mesajına yanıt veren Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin..!" ifadesini kullandı.

HASİP KAPLAN İSTİFASINI AÇIKLADI

HDP'nin Hasip Kaplan'ı kınadığı mesajdan sonra Eski Vekil Hasip Kaplan, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Haber7

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 08:25
  1. Sırrı Süreyya ÖNDER
  2. hasip kaplan
  3. HDP
  4. SİYASET Haberleri
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