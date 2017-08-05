HDP, yurt dışından terörist ithal etti!

HDP, terör örgütü PKK’ya verdikleri destek nedeniyle tutuklanan eş başkanlar ve milletvekilleri için başlattığı sözde adalet nöbetini İstanbul’a taşıdı. Diyarbakır’da halktan beklediği desteği bulamayan HDP’liler, sözde vicdan ve adalet eylemi için Yoğurtçu Parkı’nı seçti.

Buradaki eylemlere de halktan destek gelmezken, HDP’li vekilleri özel olarak ziyaret eden isimler dikkat çekti. Adeta ajanların cirit attığı Yoğurtçu Parkı’nda, HDP’lileri ziyaret edenler arasında, Norveç, ABD ve İsrail’den isimler bulunuyor.

ÜÇ FARKLI HESABI VAR

Bu ziyaretçiler arasında en dikkat çekeni Norveç pasaportlu Keko Serhan. Sosyal medya hesabı Facebook’ta üç farklı profili bulunan Keko Serhan’ın, terör örgütünü öven paylaşımları ile HDP paylaşımları dikkat çekiyor. Keko Serhan’ın sosyal medya hesaplarından birinde, iş kısmında Norveç Sendikalar Konfederasyonu’nda çalıştığı yazıyor. Fotoğrafları incelendiğinde ise Serhan’ın Irak’ın kuzeyine sık sık gittiği ve Norveç’te lüks bir hayat yaşadığı anlaşılıyor.

İKİ ABD’Lİ BİR İSRAİLLİ

HDP’yi Yoğurtçu Parkı’nda ziyaret eden diğer isimler arasında 2 ABD pasaportlu ve 1 İsrail asıllı Ürdün pasaportlu kişi de bulunuyor. İsrail asıllı Ürdün pasaportlu 42 yaşındaki George Khader ile ABD pasaportlu 26 yaşındaki Dereko Robert Uğur, HDP’li vekillerle görüştü. Bu isimlerin haricinde HDP’yi tek başına ziyaret eden 14 yaşındaki ABD pasaportlu çocuk dikkat çekti.

ABD’DE PKK EYLEMCİSİ

HDP'lilerle İstanbul’da görüşen 26 yaşındaki Dereko R. Uğur’un, PKK-PYD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco şehrinde düzenlenen terör gösterilerinde boy gösterdiği belirlendi. Terör destekçisi Dereko Uğur’un sosyal medya hesabında,

tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK-PYD’nin kıyafetleri ile fotoğrafları olduğu da görüldü.

Yeni Şafak