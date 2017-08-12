HDP yöneticisinden kayyıma teşekkür!

Eski HDP Bismil ilçe yöneticisi Mehmet Pınar, yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Bismil Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Kaymakam Turgay Gülenç'e teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bismil Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Kaymakamı Turgay Gülenç yaptığı hizmetlerle HDP’lilerin gönlüne bile taht kurdu. Turgay Gülenç Belediye Başkan Vekili olarak görevi devraldığı günden itibaren merkez ve köylerde yaptırdığı çalışmalar ile büyük takdir topladı. Daha önce buğdaycılar pazarında talep olmasına rağmen asfaltlama yaptıramadıklarını ifade eden Bismil Buğdaycılar Pazarı Kooperatif Başkanı ve eski HDP Bismil ilçe yöneticisi Mehmet Pınar, Bismil'e yıllarca gelmeyen hizmetin kayyum döneminde geldiğini söyledi.



“Bu başkan ne kadar görevde kalırsa Bismil için o kadar iyi olur”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan eski Bismil HDP ilçe yöneticisi ve aynı zamanda Buğday Pazarı Kooperatif Başkanı Mehmet Pınar, “Kayyum gelmeden önce belediyeye çok gittik ama bir türlü buğday pazarına asfalt yapamıyorlardı. Allah Kaymakam beyden razı olsun, belediyede göreve başladıktan sonra buraya asfalt yapmaya başladı. O olmasaydı burayı kimse asfaltlama yapamayacaktı. Daha önce kışın çamurdan yazın tozdan fazla duramıyorduk. Allah kaymakam beyden razı olsun hava alanı gibi bir yol yapıyor. Biz kaymakam beyden çok razıyız. Bu başkan olduğu müddetçe herkese hizmet yapacaktır. Bu başkan ne kadar görevde kalırsa Bismil için o kadar iyidir. Kamyon garajı, sebze hali, buğday pazarı, terminal ve ilçe otogarı yapıyor. Bu hizmetlerden dolayı Allah ondan razı olsun” diye konuştu.