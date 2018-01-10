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HDP yine bildiğiniz gibi

2018 yılının ilk konuşmacısı olan HDP'li vekil, konuşmasına 2013 yılında Paris'te öldürülen teröristleri anarak başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:04

TBMM Genel Kurulu yaklaşık 3 haftalık aradan sonra Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

2018 yılının ilk konuşmasını ise HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp yaptı.

TERÖRİSTLERİ ANDI

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan HDP'li vekil, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröristi hatırlattı.

HDP'li Yiğitalp, "Konuşmama başlamadan önce, bugün 9 ocak biliyorsunuz. 9 Ocak 2013 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te siyasi bir suikast sonucu katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi Sayın Sakine Cansız, Sayın Fidan Doğan ve Sayın Leyla Şaylemez’i saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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