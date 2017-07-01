HDP, sözde adalet yürüyüşüne bu pankartla katılacak

HDP, sözde adalet yürüyüşüne Kandıra Cezaevi önünden simgesel katılım sağlarken, yürüyüş sonunda İstanbul’da düzenlenecek büyük mitinge ise kitlesel olarak katılma kararı aldı. Kandıra’daki katılım Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacak.

HDP MYK toplantısında konu ele alınırken İstanbul’daki mitinge "yüzbinlerce kişi ile katılım sağlanması" yönünde eğilim oluştuğu öğrenildi. Eski eşbaşkan Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden katılımın ayrıntıları da konuşuldu.

Kandıra’daki katılım Ahmet Türk, Mithat Sancar, Celal Doğan gibi isimlerden oluşturulacak bir heyetle olacak. Bu heyette yer alanların ellerinde ise sadece, “Eşbaşkanlar için adalet”, “Tutuklu milletvekilleri için adalet” yazılı dövizler bulunacak, parti bayrağı olmayacak.