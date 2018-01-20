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HDP şaşırtmadı! Afrin harekatına 'işgal' dediler

Partinin eş genel başkanı Kemalbay, Afrin'in Suriye savaşında çatışma yaşanmayan yegane yerlerden biri olduğunu savundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 21:18
HDP şaşırtmadı! Afrin harekatına 'işgal' dediler

AA- HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, başkent Ankara'daki parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Afrin'de 'Zeytin Dalı' adı altında bir operasyon düzenlendiğinin söylendiğini belirten Kemalbay, "Ne zaman bir savaş, katliam olsa barışla anılan semboller kullanılır. Bu operasyon, 'Zeytin Dalı' adı altında bir işgaldir. Afrin ve Rojava'ya yönelik işgal girişimi ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Kemalbay, bir milyonu aşkın insanın yaşadığı Afrin'in Suriye savaşında belki de çatışmanın olmadığı yegane yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

Savaştan kaçan birçok insanın Afrin'de yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Serpil Kemalbay, şunları kaydetti:

"Bizler buradan tüm demokrasi güçlerine ve uluslararası kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Afrin'de Kürt halkı yaşıyor. Rojava'da halklar bütün farklılıklarıyla yeni bir yaşam inşa ediyor. Rojava halkı müzakere süreçlerine katılmak için çaba harcıyor. Özgür, eşit, asil bir yaşamı inşa etmeye çalışıyor. Uluslararası kamuoyunu Rojava ve Afrin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Türkiye halklarını, işçi sınıfını, sendikaları, demokratik kamuoyunu bu işgale karşı demokratik tepkilerini göstermeye davet ediyoruz."

Basın toplantısının sonunda Kemalbay ve Kadın Meclisi üyeleri Afrin için bir süre Kürtçe slogan attı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 21:18
  1. HDP
  2. Serpil Kemalbay
  3. başkent
  4. Ankara
  5. Afrin
  6. Zeytin Dalı
  7. Suriye
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Bunlarıda afrine yollayın peşindende top atışına tutun. Bu ülkenin ekmegini ye sonra yamyamlık yap. Alın kimliklerini ellerinden yollayın bu vatansızları
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