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HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Pir, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:07
HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Pir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Mahkeme, Pir'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015'te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya hakaret ettiği iddiasıyla Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:07
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  3. hdpli vekiller
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