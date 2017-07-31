HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman'da gözaltına alındı31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alınarak Batman Adliyesi'ne götürüldü.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR
Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.