HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alınarak Batman Adliyesi'ne götürüldü.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Ankara'ya gitmek üzere bu sabah Batman Havalimanı'na gelen Ayşe Acar Başaran, bir dava ile ilgili ifade vermediği için hakkında verilen yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başaran, Batman Adliyesi'ne götürüldü.