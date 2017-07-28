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HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında 23 yıla kadar hapis istemi

HDP İzmir Milletvekili Kürkcü  hakkında, terör soruşturması kapsamında 3 ayrı suçtan 9,5 yıldan 23 yıla kadar  hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:47
HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında 23 yıla kadar hapis istemi

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik  yapılmasını öngören kanunun Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin  ardından milletvekillerinin dosyaları incelemeye alındı.

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kürkcü hakkında  hazırlanan 74 sayfalık iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, Kürkcü hakkında Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca  eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı 2 fezlekede, terör  örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu ve yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

İki yıl önce sözde "öz yönetim" ilanlarının ardından bölgedeki il ve  ilçelerde PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara  ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı iddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK)  binasında HDP ve DBP'nin organizasyonuyla düzenlenen basın toplantısında  Kürkcü'nün açıklamasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

"Terör örgütünün saldırıları meşrulaştırılmaya çalışılmıştır"

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kürkcü'nün açıklamalarında terör örgütü PKK/KCK mensupları, iş  birlikçileri, terör örgütünün gençlik yapılanması ile bölgedeki il ve ilçelerde  çukur kazma, barikat kurma, bomba ve mayınlı tuzak kurmaları sahiplenilmiştir.  Açıklamalarda, yapılan saldırılar sözde 'özgürlük mücadelesi' olarak görülmüş, öz  yönetim taleplerinin uluslararası hukuk sözleşmelerinde ve belgelerinde güvence  altına alındığı beyan edilerek, terör örgütünün saldırıları ve sözde 'özerklik'  projelerini meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Kürkcü'nün terör örgütü  mensuplarınca güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen, uzun namlulu silah,  roketatar ve bombalı saldırıları 'meşru savunma' ve 'hak' olarak savunduğu  anlaşılmaktadır."

Güvenlik güçlerince bölgedeki il ve ilçelerde teröristlerce kazılan  çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, bombalı ve mayınlı  tuzakların imha edilerek sokak ve mahallelerin güvenli hale getirilmesi için  operasyonların düzenlendiği anımsatılan iddianamede, Kürkcü'nün açıklamalarında,  Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kolluk kuvvetlerini "işgalçi" olarak  nitelendirdiği, saldırıları gerçekleştiren teröristlerin taleplerinin kendi  talepleri olduğu ve onların "sözcüleri" olduklarını beyan ederek sahiplendiği  aktarıldı.

"Teröristlerin girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir"

Kürkcü'nün ifadelerinde Türkiye'yi "işgalci" olarak nitelendirerek,  teröristlerin taleplerinin kendi talepleri olduğunu beyan ettiğine yer verilen  iddianamede, halkı direnişe çağırmaları yönündeki eylemlerinin "halkı kin ve  düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu"nu oluşturduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Kürkcü, Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik  yapılan operasyonların sürdüğü sıralarda bu operasyonları protesto etmek   amacıyla toplanan gruba hitaben de konuşma yapmıştır. Teröristlerin güvenlik  güçleriyle girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir. Konuşmanın bütün  halinde terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte  olduğu, terör, cebir, şiddet ve tehdidi meşru gösterecek olgular içerdiği  anlaşılmıştır. Bu şekilde şüpheli, terör örgütü propagandası yapma suçunu  işlemiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü hakkında "silahlı  terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve  düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis  cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen  hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:47
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