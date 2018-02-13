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HDP kongresine tepki yağdı

Başkent’te gerçekleştirilen HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde ihanet ve terör rüzgarları esti.

13 Şubat 2018 Salı 09:04
HDP kongresine tepki yağdı

ÇINAR DEMİR / ANKARA Konuşmacılar Türk askerine ve Türk devletine kin kusarak, ülkemizin güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerimizin sivilleri öldürdüğü iftirasında bulundular. Kongrenin PKK’nın propagandasına dönüşmesi STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar “terör sözcüsü HDP kapatılsın” diyerek tepkilerini döle getirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise şunları dile getirdi: “Siyaset yaparmış gibi gösterenler bu ülkenin değerleriyle kendi akıllarınca alay ediyor. Türkiye’de yaşayanlar bu ülkenin her bir değerine, kutsalına saygı göstermek zorundadır. HDP’lilerin çıkıp Afrin’deki teröristlere selam göndermesi asla kabul edilemez. Hukuki boyutta gereken her ne varsa bir an evvel yapılmalıdır.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:04
  1. HDP
  2. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay

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