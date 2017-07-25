HDP, kaos için sokakta

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA - HDP, bugün “Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım” sloganıyla yeniden sokakları karıştıracak. “Demokrasi Mücadele Planı” adını verdikleri bu eylemler akıllara, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Kasım 2014’deki Kobani olaylarını getirdi. HDP, halkı sokaklara dökerek, Meclis Grup toplantılarını Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir’de gerçekleştirecek, milletvekilleri bu kentlerde bir hafta boyunca geceli gündüzlü sözde “Direniş Nöbeti” tutacak. Bir kısmının vekillikleri düşen, bir kısmı da haklarında açılan davalar nedeniyle özellikle AB ülkelerine kaçan, eski eş genel başkanları, “Terör örgütü üyeliği ve yardım ve yataklık” suçlarından tutuklu bulunan HDP’nin bu açılımı güvenlik güçlerini teyakkuza geçirdi.

YASİN BÖRÜ DE ŞEHİT EDİLMİŞTİ

2014’te HDP’den yapılan sorumsuz açıklamaların ardından, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere Batı’da da birçok kentte terör örgütü yandaşları, çok sayıda iş yeri, araç, kamu binası, okul, Kur’an kursu, dershane ve yurt binasına zarar verdi. Olaylarda, 2 polis şehit oldu, Diyarbakır’da 3 arkadaşıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü’nün de aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. İzinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25’i kaymakamlık binası, 67’si emniyet, 29’u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar gördü.

MAKSAT KAOS OLUŞTURMAK

Yaz boyunca Meclis Grup toplantılarını çeşitli kentlerde gerçekleştirme kararı alan HDP’nin toplantının ardından belli sayıda milletvekili gece gündüz “Direniş Nöbeti” tutarak eylemleri daha geniş kitlelere yaymaya çalışacak. Eylemde geniş kesimleriyle buluşmalar hedefleniyor. Metropollerde geniş katılımlı halk buluşmaları gerçekleştirmeyi hedefleyen HDP, eylemlerini ağustos ayının sonuna kadar devam ettirerek büyük mitinglerle milletvekillerinin tutuklandığı tarih olan 4 Kasım’a kadar sürdürecek.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Akit’e HDP’nin bu eylemlerini değerlendiren üst düzey bir emniyet görevlisi, yapılmak istenen eylemlerin halkı sokağa dökerek, güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek olduğunu söyledi. 2014 yılında aynı kitlenin, özellikle Kandil ve AB’deki işbirlikçilerinin talimatıyla hareket ettiğine dikkat çeken emniyet yetkilisi, “OHAL kapsamında güvenlik güçleri eylemlerin sokaklara taşmasına izin vermez. Bunu bilerek hareket ediyor olmalılar. Önce deneme yaparak halkın nabzını ölçeceklerdir” diye konuştu.