HDP İstanbul eş başkanları tutuklandı!

Aralarında İstanbul eş başkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş'ın da olduğu HDP'li 9 yönetici tutuklandı. HDP'li 2 yönetici için de ev hapsi kararı verildi.
HDP, tutuklamalara ilişkin bugün Galatasaray Lisesi önünde saat 19.30'da basın açıklaması yapılacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 11 kişi, dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. HDP'li yöneticiler 25 gündür gözaltında tutuluyordu.