HDP il başkanlığında rezalet görüntüler!

Terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik saat 06.00'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis; D.B., M.A., E.G., M.A., Ş.B., A.Y., A.S., M.U., C.Ç., H.D., Z.A., D.B.K., İ.B., Ç.B., M.Y., M.Z.Ü., T.D., R.T. ve M.P.'yi gözaltına aldı.

TERÖRİST RESİMLERİ

HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün amaçlarına yönelik pankart ve dövizler, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda, terör örgütü elebaşının ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.



