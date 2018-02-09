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HDP il başkanlığında rezalet görüntüler!

Gebze HDP İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda terör örgütü pankartları, öldürülen terörist ve PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:02
HDP il başkanlığında rezalet görüntüler!

Terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt adına hareket ettikleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP Gebze İlçe Başkanlığı yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi Gebze ilçe yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik saat 06.00'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis; D.B., M.A., E.G., M.A., Ş.B., A.Y., A.S., M.U., C.Ç., H.D., Z.A., D.B.K., İ.B., Ç.B., M.Y., M.Z.Ü., T.D., R.T. ve M.P.'yi gözaltına aldı.

TERÖRİST RESİMLERİ

 HDP Gebze İlçe Başkanlığı binasında ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün amaçlarına yönelik pankart ve dövizler, güvenlik güçlerince öldürülen teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları, bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. HDP Gebze İlçe Başkanlığı'nda, terör örgütü elebaşının ve öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:02
  1. hdp gebze il başkanlığı

YORUM YAZ

  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet1 sa önce
    Amerikanın tasmalı köpekleri bunlar. Bunların parti pırtı ile alakaları yoktur. Tam terörist ruhlu katiller ve kafir dinsizler.
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