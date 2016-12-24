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HDP İl Başkanı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon çerçevesinde HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

HDP İl Başkanı tutuklandı
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:38
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li meclis üyesi Yüksel Mutlu'nun da arasında yer aldığı 16 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 139 şüpheliden 112'si gözaltına alınmıştı.

Bugün tutuklanan 16 zanlının yanı sıra daha önce de adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 30'u tutuklanmış, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişi aranıyor.

 
Etiketlerhdp mersinhdp il başkanısadun doğanhdp pkk
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