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HDP, AK Parti ve MHP'yle bayramlaşmayacak

Ramazan Bayramı’nda siyasi partilerin bayramlaşma programı da netleşti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) bayramda AK Parti ve MHP’yi ziyaret etmeyecek.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:45
HDP, AK Parti ve MHP'yle bayramlaşmayacak

Özgürlükçü Demokrasi'de yer alan habere göre, HDP son iki yıldır savaş politikalarından dolayı AK Parti ve MHP ile bayramlaşmama kararını bu bayramda da uygulayacak. Edinilen bilgilere göre, HDP son birkaç bayramda yaptığı gibi sadece CHP, DSP ve Saadet Partisi’ni ziyaret edecek.

Aynı şekilde HDP’ye de DSP, CHP ile Saadet Partisi temsilcileri bayram ziyaretinde bulunacak. Ziyareti gerçekleştirecek heyette yer alacak isimler ise henüz netleşmedi.

HDP’nin bayram için oluşturduğu kabul heyeti 26 Haziran Pazartesi günü ilk olarak CHP’yi ardından da DSP’yi, son olarak da Saadet Partisi’nin heyetini kabul edecek. Heyet kabulleri sırasında bir heyette aynı saatlerde söz konusu partileri ziyaret edecek.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:45
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  • hrnhrn16 dk önce
    Neden,ama lütfen,çoook üzülmeyiz hatta seviniriz DENYO
  • TuranTuran18 dk önce
    Zaten MHPhiçbir zamanterör örgütününsiyasiayağıylabayramlasmadi ve bayramlasmazonlarmüslüman değilzerdüş dinsiz ateisthdp kimkihaber yapmanın biranlamı yokmüslümanınbayramı mübarek olsun
  • muratmurat23 dk önce
    ne üzüldük ne üzüldük bilemezsin.
  • OnurOnur36 dk önce
    hdp çok mu önemliki haber yapılıyor gündem oluşturuluyor
  • HarunHarun49 dk önce
    Bunlar ramazanda oruc tutmayip bayrami kutlayan tayfasimi.....bayramin ne oldugunu bilmeyen guruh siz gidin paskalyanizi kutlayin
  • Ahmet VurucuAhmet Vurucu49 dk önce
    Çok üzüldük...
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