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Vatan Partisi'nden HDP hakkında kapatma başvurusu

Vatan Partisi, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:22
Vatan Partisi'nden HDP hakkında kapatma başvurusu

Vatan Partisi tarafından HDP'nin "devletin bağımsızlığı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunuldu.

Başvuruyu, parti adına Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem yaptı. Senem, başvuru öncesi yaptığı açıklamada, HDP'nin, 11 Şubat 2018'deki 3. Olağan Büyük Kongresi'nde eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, Divan Başkanı Sırrı Süreyya Önder ve kongrede Eş Genel Başkan seçilen Pervin Buldan'ın Afrin harekatını eleştiren, Afrin'deki PKK-PYD'yi öven açıklamalar yaptığını söyledi.

Senem, ayrıca kongrede terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yer aldığını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bu densiz, gayrimeşru tavırlar dolayısıyla HDP yöneticileri hakkında soruşturma açtığını anımsattı.

Bu başvurunun önemli ancak yeterli olmadığını ifade eden Senem, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi hayatında, Türk devletinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü için yürütülen mücadeleye karşı duran, onu arkadan harçerleyen, Türkiye düşmanlarını öven bir siyasi parti meşru değildir, gayrimeşrudur. O partinin hemen kapatılması icap eder. Bunu yapacak olan makam Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Başsavcılığı görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu iş artık sürüncemede bırakılamaz."

Senem, bir gazetecinin "15 Temmuz Çatı davasına katılma talebiniz 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi" ifadesi üzerine, "O dava, Amerika'nın gladyosuna karşı yürüttüğümüz bu mücadelenin bir safhasıdır. Bizler o davada üzerimize düşen bütün görevi yürüteceğiz, FETÖ'ye karşı mücadelenin en önünde olacağız." dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:22
  1. HDP
  2. Vatan Partisi
  3. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Nusret Senem

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  • sonuç belli sonuç belli 28 dk önce
    Vatan Partisi suç duyurusu benim akitte yazdığım savaş halinde düşmana istihbarat sağlayan chp ve üç beş çapulcu itsürüsü hdpkk nın kapatılması gerek adlı iki yazımdan sonara yapıldı yani demek ouyorki Akitteki yazılarımız izleniyor okunuyor!yazılarda biri AYM başlığı altında biridebir başka başlık altındaydı!biride iterör sözcüleri konusunun kapsıyordu!zaetn hdpkk nıda chp ninde bitişi önlemek için yaptıkları saçmalıklar bunu gerektiriyordu bile bile battı balık yan gider hesabına yattılar!
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