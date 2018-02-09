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HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası oy birliği ile onandı

HDP Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince onandı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:17
HDP Grup Başkan vekili Yıldırım’a verilen 1 yıl 2 ay hapis cezası oy birliği ile onandı

Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın Muş’ta 12 Eylül 2005 tarihinde ‘katliam ve savaş’ konulu basın açıklamasında , ’O saraydaki padişah bozuntusu! al paraleli vur üçgene, öteki berisine hepsinin başına Tayyip Erdoğan’ı koy, hepiniz yargılanacaksınız. Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller’den daha temiz değildir. Alçak politika, alçak kişiliklerini kaybetmiş kişiler, insanlıklarını kaybetmiş kişilikler’ şeklindeki açıklamaları üzerine Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret etmek’ gerekçesiyle Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5237 Sayılı TCK’nın 299 maddesi kapsamında 1 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırılan Ahmet Yıldırım’ın dava dosyasını inceleyen Erzurum Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’nin verdiği kararında, ’Küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzenini cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık, şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle ceza yaptırımlarına bağlanmaktadır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanına hakaret suçları da TCK’nın 299. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır. Kaba sövme hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilmemelidir.‘ görüşlerine yer verdi.

Erzurum İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle dava dosyasının istinaf itirazının reddine, yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 2 ay hapis cezasını oy birliği ile onamasına karar verdi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:17
  1. Bosna Hersek
  2. Muş Milletvekili
  3. Ahmet Yıldırım
  4. Erzurum

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