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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında yakalama kararı

Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için halkı sokağa dökmeye çalışan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.

09 Şubat 2018 Cuma 12:21
HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında yakalama kararı

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle halkı sokağa dökme ve çatışma çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

KEMALBAY DA ARALARINDA

HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay'ın da aralarında bulunduğu diğer zanlılar aranıyor.

Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları kaydedildi.

Zeytin Dalı'na karşı halkı sokağa dökeceklerdi... Gözaltı kararı çıkarıldı!

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 12:21
  1. Ankara
  2. HDP Eş Genel Başkanı
  3. serpil kemalbay

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