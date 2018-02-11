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'HDP derhal kapatılmalıdır'

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 20:11
'HDP derhal kapatılmalıdır'

HDP bugün Ankara'da kongresini gerçekleştirdi. Kongrede terör örgütü PKK/PYD'ye destek mesajları gönderilmesi toplumda büyük tepki çekti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Aydınlık'a yaptığı açıklamada, ‘Cumhuriyetin başkentinde terör propagandası yapılması kabul edilemez' diyerek, Cumhuriyet Başsavcıları'nı göreve çağırdı.

İşte Reyhan'ın açıklamaları:

'HDP TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLIDIR'

Türkiye'deki Siyasi Partiler Kanununa göre Anayasa göre hangi kanuna isterseniz bakın. Hiçbir parti terör örgütü propagandası yapamaz, terör örgütü liderini kendi lideri olarak benimsemez. Vatan Partisi yıllar öncesinde HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gerekli delilleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yeni delilleri, bugün HDP kongresinde yaşananları da ekleyerek HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açmak zorundadır. Hukukun kanunun gereği budur. Eğer Ankara'da İçişleri Bakanı ve Vali bu duruma rağmen kongreyi iptal etmedilerse görevlerini tam olarak yapmamışlar demektir. Mehmetçiğimizin acısı yüreğimizdeyken, askerimiz can siperane PYD/PKK'ya karşı Afrin'de savaşırken Afrin'deki teröristlere selam gönderilmesini devlet izleyemez. Büyük bir hata yapılmıştır. Bu hatanın telafisi için HDP'ye derhal kapatma davası açılmalıdır. HDP bugünkü kongresinde terör örgütüne bağlı olduğunu, terör örgütü liderini lider olarak benimsediğini, hem Genel Başkan adayıyla hem de Kongre Divan Başkanının gönderdiği selamlarla, hem de delegelerin attığı teröre destek sloganlarıyla bir kez daha göstermiştir."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 20:11
  1. Siyasi Partiler Kanunu
  2. terör örgütü PKK/PYD

YORUM YAZ

  • Tahsin turanTahsin turan40 dk önce
    Bunlar içimizdeki vatan hainleri bunlarin derdi ülke yönetmek siyaset yapmak deyil
  • İkraİkra42 dk önce
    Onlar ocalani asmis..bizde asalim tam olsun...yagli ilmekle..yada kaziga oturtarak..ocalan da feto gibi abd projesidir..bunlarda abd nin ....leridir.
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